Guardas encontram cabeça em praia da Ilha do Governador nesta terça (21)

Guardas municipais do Subgrupamento de Operações Náuticas (SGON) encontraram uma cabeça na Praia do Coqueirinho, localizada no Fundão, na Ilha do Governador, Zona Norte da cidade, nesta terça-feira de Carnaval (21).

A praia é mais frequentada por pescadores. Durante o patrulhamento de rotina, às margens da praia, os agentes foram acionados por cidadãos que viram a cabeça.

Os agentes isolaram a área e acionaram a Polícia Militar e o órgão responsável pela remoção do membro.

O corpo não foi encontrado no local.