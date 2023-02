Preso em SG acusado de tentativa de feminicídio contra mulher grávida

Um homem acusado de tentativa de feminicídio contra uma mulher grávida foi preso por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de São Gonçalo, na tarde dessa segunda-feira (20).

O pedido de prisão temporária foi expedido quando uma colega da vítima soube que ela estaria no hospital. Ela já havia reclamado para essa colega que sofria agressões de seu companheiro, e que inclusive ele se apresentava por outro nome.

Assim que chegou à unidade de saúde, ela descobriu que a mulher havia dado entrada com intensa dor abdominal, decorrente de uma lesão profunda no abdômen, tendo a lesão perfurado seu intestino.

Rapidamente, ela se dirigiu à delegacia para comunicar o fato. O pedido de prisão foi emitido e os policiais da DEAM começaram as investigações em busca de mais informações.

Após diligências realizadas no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), foi informado pela médica de plantão que a vítima havia sofrido uma lesão compatível com objeto perfurante e que encontra-se em estado gravíssimo, respirando com ajuda de aparelhos.

Ainda há um agravante: a vítima estava grávida e por conta das lesões o bebê nasceu prematuro, com 30 semanas de gestação, e encontra-se internado em estado grave.

O acusado foi preso, sem oferecer resistência, e conduzido para a DP. Ele será encaminhado ao sistema prisional ficando à disposição da Justiça.