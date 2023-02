PMs prendem suspeito com grande quantidade de entorpecente em Paraty

Policiais militares da 2ª Companhia Independente de Policia Militar (2ª CIPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (5ª CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde desta segunda-feira (20), na Rua Tenente de Souza, no bairro Chácara, em Paraty, município localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, “D.S.O.B”, vulgo “DG”, de 23 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

Os policias receberem a informação de que no endereço mencionado, “DG”, estaria praticando tráfico de drogas. Chegando próximo ao local, os policiais ficaram vigiando a movimentação, onde foi constatado o teor da denúncia. Diante dos fatos, os agentes abordaram “DG”, que permitiu a revista na residência, e indicou o local do armazenamento das drogas, que ficava sob um armário na cozinha.

No local foram apreendidos: 216 pinos de pó branco (cocaína), e uma barra de maconha prensada, de aproximadamente 1,3 KG.

Após dar voz de prisão ao suspeito e informá-lo de seus direitos constitucionais, os policiais levaram “DG” para sede da 167ª DP (Paraty), para registro dos fatos, onde ele foi autuado no Artigo 33 e 35 da Lei 11343/06 (Tráfico de Drogas), permanecendo preso. Ele também já tem passagens pelo mesmo crime.

Denuncie a localização de pontos de drogas, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.