Ambulante foragido por homicídio qualificado é preso no Rio

Agentes da Operação Lagoa Presente prenderam, na manhã deste domingo (19), um homem de 50 anos acusado de assassinar, esquartejar e ocultar o cadáver do cunhado na Comunidade Jardim Ana Clara, em Saracuruna. Ele trabalhava como vendedor ambulante com a esposa durante o Carnaval quando foi abordado pelos policiais, que constataram o mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado.

O crime aconteceu em março de 2015, depois que a vítima, que estava se divorciando do irmão do autor do assassinato, foi até a sua residência para tirar satisfações sobre o carro do casal, que havia ficado com a mulher. No local, porém, ele foi surpreendido pelo cunhado e dois traficantes armados, que ajudaram a assassiná-lo, queimar seu corpo e jogar os restos mortais em um rio.

A ex-esposa da vítima, que também é procurada, e seu irmão alegam que o homem havia abusado sexualmente de um dos filhos do casal, o que os motivou a cometer o crime.

Procurado desde 2017, o criminoso foi abordado neste domingo pelos agentes do Segurança Presente enquanto trabalhava como vendedor ambulante na Praça Santos Dumont, na Gávea. Diante do mandado de prisão em aberto, ele foi levado à 14ª DP (Leblon), onde permaneceu preso.