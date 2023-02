Preso homem que transportava munições e peças de fuzil para organizações criminosas

Agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem, na noite de sexta-feira (17), que transportava munições e peças de fuzil para organizações criminosas. Ele foi detido em Barra do Piraí, na Região do Médio Paraíba, por meio de informações de inteligência, investigação e monitoramento. Outras três pessoas também foram presas.

Os agentes monitoraram o suspeito e realizaram a abordagem quando ele estava em um carro. Durante a vistoria, os policiais encontraram nove sacos com cerca de 9 mil munições, diversas peças de fuzil e de outras armas de fogo e dinheiro. O homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e de uso permitido.

Segundo as investigações, o criminoso fazia recarga de munições e manutenção de armamentos para organizações criminosas no Rio de Janeiro. De acordo com os agentes, ele buscava o material em outros estados e já foi preso, em 2014, por agentes da PRF e policiais civis de São Paulo por tráfico de armas. Na ocasião foram apreendidas pistolas e munições transportadas e adquiridas ilegalmente do Paraguai.

Após a prisão e levantamento de informações, os policiais seguiram ao sítio do acusado em Magé, na Baixada Fluminense, para cumprir um mandado de busca e apreensão, neste sábado (18). Os agentes avistaram três pessoas saindo do local em um carro, abordaram o grupo e encontraram um revólver, dois rifles, munição de fuzil, dois silenciadores para fuzil, pólvora, peças de armas, além de telefones celulares e dinheiro.

Os policiais fizeram buscas no sítio e encontraram três revólveres, uma espingarda calibre 12, uma pistola, munições de fuzil e de outras armas e carregadores. Eles foram autuados em flagrante e presos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido.