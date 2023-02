PM interdita evento não autorizado de bate-bolas na Baixada

Policiais militares do 20ºBPM (Mesquita), da 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, interditaram na tarde desse sábado (18), um evento de bate-bolas, que seria realizado na Rua Antônio João Mendonça, em frente a quadra de uma escola de samba, no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Após receberam as informações, os policiais foram até o local e conseguiram localizar uma parede de som sendo montada para um evento não autorizado de uma turma de bate-bolas.

Foi determinado que todo material fosse desmontado e não sendo autorizado a continuidade do evento.