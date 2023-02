Disque Denúncia pede informações sobre rapaz que se filmou roubando carro na Zona Oeste

O Disque Denúncia, divulgou nessa sexta-feira (17), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 35ªDP (Campo Grande), a fim de obter informações que possam levar à prisão de Marlon de Oliveira dos Santos, o “Marlinho”, de 22 anos. Ele roubou um carro e filmou o crime na Avenida Santa Cruz, no acesso ao Viaduto do Lameirão, em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. A ação foi transmitida ao vivo em uma "live". O vídeo gravado circulou, ainda, em redes sociais, tais como o WhatsApp.

Ele é morador da Vila Aliança, em Bangu, também na Zona Oeste. No vídeo, ele sai de um carro e ordena que o motorista saia de um outro veículo e entregue a ele um cordão. Um comparsa também aparece nas imagens e exige a aliança da vítima. Logo depois, Marlon volta para o carro e foge em alta velocidade. Ele ainda se grava debochando da situação e fala que 'vai pegar outro', se referindo a outra vítima. Em seguida, ele rende outro motorista.

Marlon já possui passagem pelo Sistema Penitenciário, no ano de 2022. Contra ele foi expedido um mandado de prisão, pelo plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com tipificação penal: Lei: 2848, Artigo 157, a, com pedido de prisão temporária. Ele também possui anotações criminais por roubo e receptação.

Marlon já é considerado um foragido da Justiça. E os Setores de Inteligência da 34ªDP (Bangu), 35ªDP (Campo Grande) e 36ªDP (Santa Cruz) tentam localizar possíveis vítimas do acusado.