Preso por tráfico em Resende após informações do Disque Denúncia

Policiais do 37ºBPM (Resende), do 5ºComando de Policiamento de Área (CPA), com dados de inteligência e informações do Disque Denúncia, prenderam na sexta-feira (17), na Rua Joaquim Venâncio de Deus, Ponte Funda, em Valença, município do sul do estado do Rio de Janeiro, "J.H.M.V.", pelo crime de tráfico de drogas.

Após receberem a informação de que "J"., oriundo da cidade do Rio de Janeiro, estaria praticando tráfico de drogas, os policiais se deslocaram para o local e com técnicas de patrulhamento, conseguiram localizar e surpreender o suspeito, que no momento que ele avistou os policiais, tentou fugir do flagrante, mas acabou sendo capturado.

Neste instante, ele jogou uma sacola plástica, próximo a uma plantação de cana, que foi apreendida pelos agentes. Dentro dela foram encontrados 35 pinos de pó branco (cocaína) de R$15, um aparelho de telefone celular e R$ 50 em espécie.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao suspeito, que acabou encaminhado, junto com material apreendido, para a sede da 91ªDP (Valença), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. O suspeito foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.