Suspeito de matar dono de imóvel que foi cobrar dívida de aluguel é preso

O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro, no bairro de Cosmos, na Zona Oeste - Foto: Divulgação

O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro, no bairro de Cosmos, na Zona Oeste - Foto: Divulgação

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, na terça-feira (14/02), um homem acusado de ter matado o dono de um imóvel por cobrar o aluguel do espaço. O crime aconteceu no dia 3 de fevereiro, no bairro de Cosmos, na Zona Oeste.

A vítima foi esfaqueada no interior do imóvel em que o autor residia. A DHC encontrou vestígios de sangue no portão de acesso e na escada da casa, demonstrando que a vítima, após ser esfaqueada, chegou a tentar fugir. Ele acabou morrendo a alguns metros do local do crime.

Diligências foram realizadas nos endereços dos familiares do suspeito, que foi localizado em uma nova residência. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão temporária. As investigações continuam para localizar outro possível envolvido no crime.