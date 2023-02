Receita Federal apreende 82 tabletes de pasta base de cocaína em navio no Porto do Rio

A apreensão foi realizada a partir de uma operação com cão de faro do agente marítimo autorizada pela Receita Federal - Foto: Divulgação

A apreensão foi realizada a partir de uma operação com cão de faro do agente marítimo autorizada pela Receita Federal - Foto: Divulgação

A Receita Federal apreendeu na noite desta quinta-feira (16/2) 82 tabletes de pasta base de cocaína no Porto do Rio de Janeiro. A droga foi encontrada na caçamba de um caminhão que estava dentro de um navio com destino a Tenerife e, depois, Antuérpia.

A apreensão foi realizada a partir de uma operação com cão de faro do agente marítimo autorizada pela Receita Federal. A droga foi entregue à Polícia Federal, que seguirá com as investigações.