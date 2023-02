Homem é preso por atacar a mulher a marteladas na Baixada Fluminense

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (16) por atacar a mulher a marteladas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Luiz Henrique Regis, de 38 anos, só interrompeu as agressões após o filho de vítima, de 15 anos, intervir.

Ao chegar na delegacia, Delegacia de Atendimento à Mulher, a vítima afirmou que o ataque aconteceu na casa onde eles moram, por volta das 8h. O agressor pegou uma chave de fenda e um um pedaço de madeira para agredi-la. Com isso, ela correu para a cozinha e o ameaçou com uma panela de óleo quente. Luiz Henrique então a golpeou com a madeira, mas a vítima conseguiu segurar o objeto e o tirou da sua mão.

O agressor foi para outro cômodo da casa, onde encontrou um martelo e voltou à cozinha golpeando os braços da companheira. Neste momento, o filho da vítima, de 15 anos, conseguiu afastar o padrasto e interromper a agressão. O jovem ainda chegou a ser agredido com um tapa no rosto.

Após a briga, o homem trancou a casa e foi dormir no quarto do casal. Por fim, o adolescente e a mãe conseguiram pular a janela. Ele correu para a casa da avó e ela foi direto à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, onde o caso foi registrado.

Com a denúncia, os policiais foram à residência e prenderam Luiz Henrique. Ele responderá por lesão corporal, ameaça, injúria e vias de fato.