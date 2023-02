PM monta esquema de segurança especial durante o carnaval

O esquema de segurança especial do Carnaval 2023 foi divulgado pela Polícia Militar, nesta quinta-feira (16). Ao todo, serão 14 mil policiais mobilizados por dia.

No período entre 14 a 26 de fevereiro, o policiamento será junto aos blocos e desfiles de escolas de samba. E o patrulhamento , nas áreas de lazer.

Juntamente com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) será adotado um reforço em vias expressas, estações de transporte em massa e nas rodovias estaduais.

Pontos de revista com detectores de metais estarão em funcionamento nas estações de metrô Antero de Quental, Nossa Senhora da Paz, General Osório, Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde.

A PM colocará 10 pontos de bloqueio com detectores de metais no entorno do Sambódromo durante os desfiles, para garantir mais segurança para a festa do Grupo Especial e da Série Ouro.

Para os desfiles das séries Prata e Bronze , a Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, terá policiamento reforçado.

A Polícia vai implantar 54 bases na região do Sambódromo , 6 torres de observação ao longo da Presidente Vargas e 2 carros-comando : um, na rua Benedito Hipólito e outro na Central do Brasil.

Além disso, estarão presentes , equipes da Patrulha Maria da Penha, que atuarão em ocorrências de crimes contra a mulher nos desfiles da Sapucaí e da Av. Ernani Cardoso, na capital, em Niterói, na Baixada e nas cidades do interior.

O Grupamento Aeromóvel (GAM) utilizará helicópteros e drones para monitorar o patrulhamento da orla e das áreas de lazer. Enquanto os policiais militares atuarão com câmeras corporais , conectadas ao Centro Integrado de Comando e Controle.

O aplicativo 190RJ, que conecta a população direto ao serviço 190 da PM, apresenta uma novidade nesse Carnaval. Os turistas internacionais poderão usar esse serviço em 3 novos idiomas - inglês, francês e espanhol.

O aplicativo Rede Mulher estará a disposição do público feminino. O botão de emergência, transmite a localização da vítima e outras informações para a comunicação da ocorrência, de forma mais rápida.