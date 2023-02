Polícia investiga se o traficante 'Johnny Bravo', chefe da Rocinha, espancou esposa após suposta traição

Uma informação que foi veiculada nas redes sociais está sendo apurada pela Polícia Civil. A denúncia é de que Jhon Wallace da Silva Viana, o Jhonny Bravo, apontado como o líder da venda de drogas no Complexo da Rocinha, teria espancado sua esposa. O motivo das agressões seria uma traição.

A Polícia Civil ainda não localizou a suposta vítima e nem seus familiares. Johnny Bravo assumiu o tráfico na Rocinha após a guerra pelo controle da favela entre Antônio Bonfim Lopes, o Nem, ex-chefe do tráfico da região, e Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, em 2017.

Contra ele, existem mandados de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídio. Em 2020, Johnny apareceu em um vídeo em que passava com um cortejo, com traficantes armados com pelo menos 20 fuzis pela comunidade, durante um baile funk. A recompensa por informações que levassem ao paradeiro dele subiu de R$ 1 mil para R$ 30 mil.