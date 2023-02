Homem é baleado pela PM após tiroteio no Jardim Catarina

Um suspeito foi baleado após confronto com agentes da Polícia Militar nesta quinta-feira (16/02), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Uma arma e drogas foram apreendidos após a troca de tiros.

A corporação informou que um grupo de policiais do 7º BPM (São Gonçalo) estava cumprindo uma ordem de intensificação do policiamento na rodovia BR-101 e seus acessos quando foram surpreendidos pelos suspeitos. Os oficiais revidaram e um tiroteio se iniciou no local.

O homem atingido pelos disparos foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Os policiais afirmaram ter encontrado, no local onde estava o grupo, uma pistola, uma carga ainda não quantificada de drogas e um aparelho de radiotransmissão. A ocorrência está sendo registrada.