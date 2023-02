Fonsequistão? Comando Vermelho 'proíbe' uso de máscaras no carnaval em Niterói

Faltando apenas dois dias para o início do Carnaval, um comunicado começou a ser divulgado nas redes sociais, nessa quarta-feira (15) gerando polêmica, especulações e muitos comentários sobre o assunto.

O texto foi escrito supostamente por integrantes de uma das maiores facções criminosas que ocupam comunidades na região do Fonseca, em Niterói. No inusitado texto, os autores ordenam que os moradores e os foliões não usem máscara no período em que estiverem nas ruas durante a folia do Momo.

Os autores do texto, em uma demonstração de ousadia, chegam a dizer que “motivos de causa maior e pela segurança de todos” os levaram a adotar tais medidas. O texto também enfatiza para que todos "cumpram tranquilamente", para que não haja nenhum tipo de constrangimento durante o evento.