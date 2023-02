Líder do Comando Vermelho no Distrito Federal é filho de agente da Abin

Apontado como uma das lideranças da facção carioca 'Comando Vermelho' (CV), Igor Barbosa da Trindade, de 32 anos, foi preso na noite de terça-feira (14) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Igor é filho de um agente da ativa da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A informação foi confirmada pela coluna Na Mira, do Jornal Metrópoles.

O servidor, que também é advogado, acompanhou o filho na sede da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Antes de ser preso, na 708 Norte, Igor fazia manobras arriscadas no trânsito e chegou a ser perseguido pelos militares.

Os agentes apreenderam o veículo e localizaram uma pistola Glock, modelo G25, calibre 380, com numeração raspada. A arma estava embaixo do tapete dianteiro, do lado do motorista, com carregador e 13 cartuchos intactos. O item tinha, ainda, um aparelho de mira a laser acoplado à ponta.

Igor estava sozinho no carro e confessou que comprou o armamento. Ele alegou que usava o item para “defesa pessoal”, por ser sentenciado em cumprimento de pena no Centro de Progressão Penitenciária, e que tem benefício de trabalho.

O preso também disse ter “guerras” na rua e, por isso, precisava andar armado. Ele ainda acrescentou que, antes de ser detido, morava com os pais na Asa Norte e trabalhava na Administração Regional de Brazilândia.

Foi verificado, na delegacia, que haviam diversos registros criminais contra Igor, por roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte de arma, dupla tentativa de homicídio e coação no curso do processo. No caso da coação, houve indiciamento pelo Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Decor), unidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Devido ao alto grau de periculosidade do detido, uma escolta especial será montada para acompanhá-lo até a prisão.