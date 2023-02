PMs prendem foragido da Justiça em Paraty

Policiais militares da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (2ª CIPM), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com base em informações do Disque Denúncia, prenderam na manhã desta quarta-feira (15), na Rua Girassol, no Pantanal, em Paraty, na Região da Costa Verde, o criminoso foragido da justiça, Matheus dos Santos, mais conhecido pelo apelido de “Macaquinho”, de 27 anos.

Após receberem a informação da localização do criminoso, equipe de Busca da P2 da 2ª CIPM, juntamente com Patamo, foram até o endereço mencionado, e conseguiram localizar o foragido, que se encontrava no portão da casa e, ao constatar a presença policial, correu para o interior da residência, lá sendo preso. Com ele foi apreendida uma pistola Taurus PT 100, cal. 40 com numeração suprimida e 13 munições intactas.

Com ele foi apreendida uma pistola Taurus PT 100, cal. 40 com numeração suprimida e 13 munições intactas | Foto: Divulgação

Preso em março de 2017, por tentativa de homicídio, em Paraty, ele já possuía passagem pela polícia pelos crimes de tráfico, homicídio e associação ao tráfico de drogas. Ele também é suspeito de ser autor de outros assassinatos no município. Atualmente, ele se encontrava na condição de foragido do sistema prisional, quando saiu da Penitenciária Industrial Esmeraldino Bandeira, em outubro de 2022, após receber benefício da justiça, não retornando mais a sua unidade prisional.

“Macaquinho” e o material apreendido foram levados para 167ª DP (Paraty), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso e cumprido um mandado de prisão pela evasão. O preso foi encaminhado para uma unidade prisional da SEAP, onde ficará à disposição da justiça, a fim de cumprir o restante da pena.