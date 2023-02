Justiça nega habeas corpus a ex-soldado que matou o menino Enzo em 2020

O desembargador Acir Giordani, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RJ, negou o habeas corpus e manteve preso o ex-soldado do Exército Pedro Vinícius de Souza Pevidor. O ex-soldado é acusado de matar com um tiro o menino Douglas Enzo, de 4 anos em 2020.

O caso aconteceu em Piabetá, na Baixada Fluminense, no dia do aniversário da criança. Segundo parentes, Pedro Pevidor chegou à casa da família acompanhando outros convidados.

O ex-soldado foi preso em flagrante e disse que a arma tinha caído no chão e disparado acidentalmente, acertando a criança.

Para o desembargador, a prisão continua sendo necessária por Pedro Vinícius Pevidor “ter mostrado um claro desprezo pela vida humana, uma vez que portava uma arma municiada em um local com diversas pessoas, inclusive crianças”.

Foi decidido na justiça que o réu irá a júri popular.