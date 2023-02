Polícia Civil identifica suspeito de latrocínio ocorrido na Lapa

O corpo foi encontrado no quarto de um hotel na Lapa, Região Central do Rio, no dia 30 de janeiro deste ano. - Foto: Divulgação

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou um suspeito de envolvimento no latrocínio de Carlos Eduardo Rodrigues, de 37 anos. O corpo foi encontrado no quarto de um hotel na Lapa, Região Central do Rio, no dia 30 de janeiro deste ano.

Segundo as investigações, Carlos foi sedado e vítima do golpe "Boa noite, Cinderela". Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele e o autor entram juntos no hotel. No entanto, apenas o suspeito deixa o local, após ter subtraído os pertences e as roupas de Carlos.

As buscas estão sendo realizadas e a Delegacia de Homicídios da Capital solicita que informações referentes ao crime ou sobre a localização do suspeito sejam repassados para o Disque Denúncia, no telefone 2253-1177.