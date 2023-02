PM neutraliza quadrilha acusada de roubar automóveis no Jacarezinho

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) e do 3º BPM (Meier) neutralizaram, nesta terça-feira (14), integrantes de uma das principais quadrilhas de roubos de automóveis, ligada ao tráfico de drogas da Favela do Jacarezinho e da Fazendinha. A operação aconteceu no Cachambi, Zona Norte do Rio.

Na operação, quatro criminosos foram baleados em confronto com os policiais e socorridos para o Hospital Salgado Filho, no Meier, Zona Norte do Rio. Um dos integrantes da quadrilha, que acabou morrendo no confronto, é o acusado Fábio Santos Cruz Júnior, vulgo Horácio. Segundo a polícia, ele é um dos envolvidos na morte do empresário Rubens Mesquita Pinto Alves, de 45 anos, durante tentativa de assalto no Túnel Noel Rosa, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio.

Na operação, foram apreendidas: duas pistolas, um simulacro, dois telefones, um facão e um carro roubado. em ação conjunta com Delegacia de Roubo e Furtos de Automóveis (DRFA) e Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP).

Denuncie a localização dos foragidos da justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.