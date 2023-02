Segurança Presente apreende mais de R$ 400 em crack e cocaína em Ipanema

O homem levava as drogas dentro de uma sacola plástica, o valor estava avaliado em R$ 403,00 - Foto: Divulgação

Os agentes da Operação Segurança Presente apreenderam nesta terça (14), em Ipanema, 30 pedras de crack, 98 embalagens de cocaína e R$ 490,00 em espécie em posse de um traficante no Jardim de Alah. O homem, de 21 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Enquanto passavam pela Avenida Epitácio Pessoa, os agentes desconfiaram do criminoso, que tentou fugir, mas foi capturado e revistado. Com ele foram encontradas as drogas dentro de uma sacola plástica. Todo o material apreendido estava avaliado em R$ 403,00.

A ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon), onde o traficante permaneceu preso. O homem tinha outras três anotações criminais por tráfico de drogas.