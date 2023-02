Funcionário rouba peças de picanha em supermercado de Maricá

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso, nesta terça-feira (14), por roubar peças de picanha do supermercado em que trabalhava, no Centro de Maricá. Alguns funcionários já estavam desconfiados do acusado, pois, no setor do açougue em que ele trabalhava estavam sumindo peças de carne.

O homem já estava sendo monitorado após esses "sumiços" dos alimentos e segundo informações, ele levava, todos os dias, peças de carne dentro de suas calças, tanto na parte da frente, como na parte de trás, e já teria furtado cerca de 300 kg de picanha até hoje.

No fim do expediente dessa terça, o funcionário colocou, mais uma vez, peças de picanha dentro da roupa, sem saber que estava sendo filmado por câmeras de vigilância. Na hora que ele estava saindo da loja os seguranças o abordaram e encontraram as peças das carnes.

Policiais Militares foram chamados e o prenderam. Ele foi levado até a 82° DP, no Centro de Maricá, e em seguida foi levado para a Central de Flagrantes, em Niterói.