Irmãos desaparecem após saírem de pagode em Maricá

O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia, divulga nesta terça-feira (14), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela 82ª DP (Maricá), a fim de obter informações que levem ao paradeiro dos irmãos Yrix Roberto Macario Barreto, de 32 anos e Isaac Yan Macario Barreto, de 23. Eles estão desaparecidos desde a última sexta-feira, dia 10, quando saíram de casa por volta das 22h, para irem a um pagode, em Itaipuaçu, em Maricá, Região da Costa do Sol, no Rio de Janeiro.

Moradores de Jaconé, em Saquarema/RJ, eles saíram no carro do pai, um veículo Jetta branco, placa KQJ-9J87, que ainda não foi encontrado. Eles teriam saído da casa de show por volta das 4h30 e foram vistos, pela última vez, cerca de 30 minutos depois, em um bar, a poucos metros do local. Ambos estavam com aparelhos celulares, que no momento estão desligados.

Familiares receberam uma mensagem de um deles, mas perceberam que poderia ser falsa, pois dizia estarem em uma praia na manhã do dia 11, e também foi percebido que ele falava em um ambiente fechado. Familiares desconfiam que as mensagens escritas tenham sido de outra pessoa pelo modo que foram escritas.

Se você viu o Yrix e o Ysaac e tem informações sobre eles, é só ligar para (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou enviar uma mensagem para o WhatsApp dos Desaparecidos (21) 98849-6254 ou para WhatsApp do Disque Denúncia (21) 99973-1177 . Anonimato é garantido.