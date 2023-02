Vídeo que mostra arrastão no Túnel Rebouças é fake

O vídeo que viralizou nas redes na manhã desta terça (14), mostrando supostos bandidos fazendo um arrastão no Túnel Rebouças, é fake. A filmagem faz parte de uma web série gravada por um influencer baiano.

As imagens, publicadas nas redes sociais com o propósito de alarmar turistas sobre os riscos de segurança no carnaval do Rio de Janeiro, mostram cerca de 10 homens armados descendo a rampa de um túnel às pressas. Após a correria, o grupo aborda dois carros que dirigiam pela passagem subterrânea.

Diferente do que foi publicado pelas redes, trata-se de uma filmagem para o canal do Youtube "Portal da Realidade". O vídeo original, divulgado na conta do Instagram do criador de conteúdo "Da 12 Oficiall", foi feito com o apoio de uma equipe de gravação para a web série "Corrupção Dentro da Favela", que já tem cinco episódios veiculados na plataforma de compartilhamento de vídeos.

A obra, lançada na internet, busca conscientizar os jovens a respeito da criminalidade.