Dois suspeitos são presos após tiroteio em Itaipuaçu

Dois homens foram presos na manhã desta segunda-feira (13/02) após uma troca de tiros entre suspeitos e policiais militares em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Drogas e armas foram apreendidas com os acusados.

De acordo com informações da Polícia, uma equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) estava realizando um patrulhamento na rua Áustria, por volta das 10h, quando foram surpreendidos pelos disparos de um grupo na altura do condomínio "Minha Casa, Minha Vida".

Após um breve tiroteio, os agentes montaram um cerco tático para tentar capturar os acusados. Um homem de 20 anos e outro de 25 foram localizados pelos policiais e presos. Eles foram encaminhados para a 82ª DP (Maricá), que registrou a ocorrência. Com eles, foram apreendidas uma pistola de calibre 38, munição, um aparelho de radiocomunicação, além de 170 pinos de cocaína e 50 trouxinhas de maconha.