PM prende suspeitos com maconha em Paty do Alferes, no Rio

Policiais militares do 10º BPM (Barra do Piraí) prenderam dois suspeitos e.apreenderam uma plantação de maconha e alguns armamentos, na tarde de domingo (12), em Palmares, Paty do Alferes, no Sul do Rio de Janeiro.

Os policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram ao endereço para verificar uma denúncia de tráfico de drogas e disparo de arma de fogo. Ao chegarem no local, eles encontraram, dentro de uma casa, uma espingarda, seis pés grandes de maconha, oito celulares, cocaína e munições.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram conduzidos para a 96ª DP (Miguel Pereira), onde o caso foi registrado. Os presos foram autuados pelo crime de Tráfico de Drogas.