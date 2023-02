Adolescente tenta invadir escola em SP com braçadeira nazista, bombas e machadinha

Apesar do ataque, ninguém ficou ferido - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um adolescente de 17 anos foi detido após jogar um explosivo em uma escola em Monte Mor, Campinas, no interior de São Paulo, durante a manhã desta segunda-feira (13/02). O menor de idade estava usando uma braçadeira nazista no braço e invadiu o espaço com bombas caseiras e uma machadinha.

O ataque aconteceu por volta das 8h40, no prédio onde funcionam a Escola Municipal Vista Alegre e a Escola Estadual Professor Anônimo Sproesser. De acordo com informações da Prefeitura de Campinas, o rapaz é ex-aluno de uma das escolas.

Ele foi visto por moradores arremessando um coquetel molotov, explosivo de fabricação caseira. Agentes da Guarda Civil Municipal detiveram o ex-aluno antes da invasão. A Polícia Militar também foi acionada. O adolescente foi levado para a delegacia da cidade, que investiga o caso. A Secretaria de Educação de São Paulo comunicou que ninguém ficou ferido. Os explosivos e a machadinha foram apreendidos.