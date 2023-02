Dois homens ficam feridos e outro morre em cortejo de blocos no Rio

O pré-carnaval do Rio levou milhares de pessoas às ruas no último fim de semana. Com mais de 700 mil foliões e dois megablocos, alguns eventos foram marcados pela violência, com três pessoas feridas em confusões.

Em Padre Miguel, Zona Oeste do Rio, dois homens foram baleados na cabeça em uma troca de tiros. Um deles morreu.

As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio de nota, um deles permanece internado e tem quadro de saúde estável. Já o outro chegou ao hospital sem vida.

Já na Ilha do Governador, um homem foi atingido por uma bala de borracha, usada para dispersar uma confusão, disparada por um PM.

O rapaz foi levado para o Hospital Municipal Evandro Freire e, de acordo com a SMS, foi atendido e liberado.