Homem acusado de matar e enterrar companheira no próprio quintal é preso na Zona Oeste

Um homem foi preso no último sábado (11/02) após ser acusado de assassinar a própria companheira, de 30 anos, a facadas e enterrá-la no quintal de sua residência em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio.

O crime teria acontecido na quinta-feira (09/02). O casal estava junto desde 2015 e, segundo relatos de amigos e familiares, tinha um relacionamento conturbado. O homem tinha um histórico de agressões contra a vítima e teria tido uma briga séria com ela na última semana. A discussão foi presenciada pela filha da mulher, de 8 anos.

Vizinhos também escutaram a discussão e estranharam a ausência da vítima nos dias seguintes. Um morador admitiu ter visto o acusado cavando um buraco no quintal. Preocupado, ele decidiu chamar a Polícia. Ao chegarem na casa, os agentes encontraram o suspeito, que confessou o crime e foi preso em flagrante.

O cadáver foi desenterrado do quintal no mesmo dia da prisão e levado para o Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) registrou a ocorrência e segue investigando o caso.