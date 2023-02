Quatro suspeitos são mortos pela PM durante ação contra o tráfico em Niterói

Quatro suspeitos foram mortos e outros dois foram baleados por agentes do 12ºBPM (Niterói) após uma operação na rua São Januário, no Complexo do Fonseca, em Niterói, na manhã desta segunda-feira (13/02). Armas e drogas também foram apreendidas durante a ação.

A corporação informou que equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estiveram no endereço para realizar patrulhamento, depois que o Setor de Inteligência recebeu imagens em que integrantes de uma facção criminosa apareciam preparando suas armas para repelir uma suposta tentativa de invasão por parte de uma facção rival.

Os dois baleados foram socorridos pelos agentes, segundo a PM. No total, foram apreendidas três pistolas, um fuzil de calibre 556, cinco aparelhos de radiotransmissão, além de uma quantidade não quantificada de material entorpecente e cerca de quarenta reais em espécie. As equipes comunicaram que aguardam a chegada da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), que deve registrar a ocorrência.