Ator Alexandre Slavieiro é preso por posse de arma ilegal

O ator Alexandre Slaviero, de 39 anos, foi preso no Recreios dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro por posse ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na última quinta-feira (8), mas o ator pagou fiança, portanto responderá em liberdade.

Uma garota de programa o denunciou, afirmando estar sendo ameaçada pelo ator. Ao checar a denúncia, os policiais foram até a casa do ator, onde a arma foi encontrada. Ele foi levado para a 42ºDP, no Recreio, e foi ouvido.

Com o pagamento da fiança, Slavieiro foi liberado e responderá em liberdade. Já o crime de ameaça não chegou a ser registrado, pois, as versões do ator e da jovem que o denunciou apresentavam discordâncias.

O ator é conhecido pelo personagem Kiko, em "Malhação", tendo participado também das novelas"Ti Ti Ti", "Duas Caras" e outras. O último trabalho de Alexandre Slaviero na TV foi na novela “Gênesis”, da Record TV.