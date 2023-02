Oito pessoas são presas por golpe do empréstimo consignado em Niterói

Oito pessoas foram presas em flagrante, na última quinta-feira (9), por policiais civis da 78ª DP (Fonseca) por suspeita de aplicar o golpe do empréstimo consignado. As principais vítimas são idosos de Niterói e São Gonçalo, e outros estados.

De acordo com o delegado Renato Mariano, titular da distrital, a quadrilha atuava como operadora de telemarketing em uma sala no Centro de Niterói. O grupo telefonava para aposentados e pensionistas dizendo que as vítimas precisavam cancelar um suposto empréstimo. Feito isso, eles conseguiam os dados pessoais e faziam uma concessão.

"Assim que o valor do empréstimo contratado entrava na conta da vítima, esta, normalmente idosa, era convencida a transferir via Pix para a conta da empresa, ficando os golpistas com o dinheiro e a vítima com o prejuízo", disse o delegado. Os acusados tinham até meta de produtividade diária, R$ 20 mil, segundo as investigações.

Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de estelionato e associação criminosa.