Presas 45 pessoas por envolvimento com golpe do empréstimo consignado

Policiais civis da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) deflagraram uma operação, na sexta-feira (10), e desmantelaram um grupo criminoso envolvido com o golpe do empréstimo consignado. Durante a ação, 45 pessoas foram presas em flagrante por associação criminosa.

A operação é desmembramento da prisão em flagrante de 31 pessoas, que aconteceu em 6 de janeiro deste ano. Segundo as investigações, a organização criminosa operava em um novo “bunker” no Centro da capital do Rio.

De acordo com os agentes, no local funcionava um “call center”, onde eram realizadas as operações de aliciamento das vítimas e fraudes bancárias. Os policiais foram até a central clandestina e encontraram os integrantes do grupo realizando negociações com clientes, além de quatro sócios e líderes da quadrilha. Os agentes apreenderam centenas de cadernos com dados pessoais, bancários e informações de fraudes ocorridas contra vítimas espalhadas por todo o território nacional, além de dezenas de computadores e contratos já formados.

O material será analisado e desmembrado em outro inquérito, que busca identificar outros líderes do grupo, bem como a movimentação financeira. Após a perícia, a sala onde funcionava o escritório da quadrilha foi interditada.