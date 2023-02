Homem é preso em flagrante ao tentar furtar barras de alumínio no Rio

Um homem tentou furtar um quiosque, mas acabou sendo preso por Guardas Municipais, no Parque Madureira, em bairro de mesmo nome, na Zona Norte do Rio. Profissionais da 11º Inspetoria prenderam o o rapaz de 27 anos, flagrado tentando furtar as barras de alumínio do estabelecimento. O caso aconteceu na última quinta.

Com a chegada das equipes, o acusado tentou fugir, mas foi preso e levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho), onde ficou constatado um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Ele ficou detido.