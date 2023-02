Casal acusado de tráfico de drogas é preso no Rio

Policiais militares do 37º BPM (Volta Redonda) e do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) prenderam, nesta sexta-feira (10), o criminoso de vulgo Piloto ou Xuxu, de 28 anos. A apreensão aconteceu na Rua Engenheiro Cabral Vasconcelos, em Vila Mariana, em Porto Real, município do Rio.

Policiais em comboio, seguindo diretrizes do Comandante do 37º BPM, seguiram para o endereço mencionado para checar denúncias, que o principal suspeito de comandar os ataques a criminosos rivais e à Polícia Militar nos bairros Surubi e Marrocos Cidade Alegria, em Resende, seria o traficante de vulgo Xuxu ou Piloto estaria se escondendo no local. Após realizar cerco, as equipes conseguiram localizar e prender ele e uma mulher.

Com eles foram apreendidos:

01 revólver calibre 38

01 réplica de pistola (simulacro)

16 mil pinos para acondicionar cocaína,

03 tabletes grande de maconha,

01 balança digital

pedras de crack

As partes foram conduzidas a 100ª DP (Porto Real) para as medidas cabíveis sobre o caso. Os envolvidos foram autuados no Artigo 33 da lei 11343/06 e permaneceram presos.

