PM impede roubo de carga avaliada em mais de R$ 690 mil na Avenida Brasil

A Polícia Militar impediu, na manhã desta sexta-feira (10), o roubo de duas carretas com carga de carnes avaliadas em mais de R$ 690 mil, na Avenida Brasil, altura da Penha, Zona Norte do Rio. Os motoristas informaram que estavam sendo sequestrados junto com a carga de carne para o interior da comunidade Kelson´s.

De acordo com a corporação, dois homens estavam escoltando os veículos em uma motocicleta, mas fugiram em direção à comunidade ao avistarem os agentes.

As vítimas relataram também que foram abordadas por uma motocicleta, de cor vermelha, onde o condutor estava armado com uma pistola. Um dos motoristas, de 55 anos, contou que fazia trajeto normalmente quando foi abordado pelos criminosos. Ele, que atua há 36 anos como caminhoneiro, disse que a PM chegou rapidamente para prestar apoio.

Os motoristas e os veículos foram conduzidos à 21ª DP (Bonsucesso) onde a ocorrência foi registrada.