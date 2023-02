Zelador de escola no RJ é preso por suspeita de assédio contra uma criança de 12 anos

Um zelador de uma escola infantil particular foi preso, nesta quarta-feira (8), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio, suspeito de assediar uma menina de 12 anos. De acordo com informações da Polícia, ele enviava fotos sem roupa para a criança.

Ainda segundo a Polícia, o homem de 50 anos confessou o crime e afirmou que estava "possuído por um mau espírito" e, por isso, enviou as imagens.

O zelador também pedia fotos para a criança e foi denunciado pela mãe da menina e pela diretora da escola. Ele será encaminhado para um presídio nesta sexta-feira (10).