13 comunidades do Rio são alvos de operação da Polícia Militar

A Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou operações em 13 comunidades do Rio e Região Metropolitana , durante a manhã desta quinta-feira (9), com o objetivo de combater o crime organizado. Foram 9 comunidades das zonas Norte, Oeste e Central do Rio e 4 favelas nos municípios de Niterói, São Gonçalo e Japeri. Várias prisões e apreensões foram registradas.

Um homem morreu na Comunidade Gogó de Guadalupe , após confronto com policiais do 41º BPM de Irajá. Outros três suspeitos ficaram feridos e 10 foram presos.

Na Penha, a operação foi realizada pelo 16º BPM de Olaria e pelo Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE) na comunidade da Kelson's. O objetivo foi a retirada de barricadas que impediam a circulação de blindados da polícia.

Equipes do 5º BPM ( Praça da Harmonia ) em parceria com a coordenadoria de Polícia Pacificadora e do Batalhão de Ações com cães, atuaram nas favelas Fallet/Fogueteiro, Prazeres/Escondidinho e Coroa , para impedir movimentações de criminosos.

Na Zona Oeste, na comunidade Gardênia Azul, a operação foi feita por policiais do Batalhão de Polícia de Choque. Desde o início da guerra pelo controle do território, há 3 semanas, a PM ocupa a comunidade. O Comando vermelho tomou o controle no mês passado, depois de 30 anos controlada por milicianos.

Em Japeri, policiais do 24º BPM de Queimados atuaram nas comunidades Lagoa do Sapo e Morro do Orfanato.

Em São Gonçalo, policiais do 7º BPM, fizeram a operação no Complexo da Alma. Cinco criminosos foram presos . Um fuzil, uma pistola e drogas foram apreendidos no local.

Em Niterói , homens do 12º BPM atuaram no Morro do Palácio . Não houve registro de prisões ou apreensões.