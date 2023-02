PF realiza operação para desarticular esquema de falsificação de diplomas de medicina

A Polícia Federal realizou, na manhã de quinta-feira (9), uma operação com objetivo de desarticular um esquema criminoso de falsificação de diplomas de medicina. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Cerca de 60 policiais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em Teresópolis, Rio de Janeiro, Belford Roxo e Montes Claros, em Minas Gerais.

Durante a operação, os agentes apreenderam celulares, jalecos, carimbos, documentos de identificação, carteira CREMERJ, histórico escolar e diplomas.

Após a CREMERJ (Conselho Regional de Medicina do Estado do RJ), denunciar a existência de requerimentos de registro profissional de médicos com documentação falsificada, a Delegacia de Repressão a Crime Fazendários conduziu a investigação. Os crimes investigados são de falsificação de documento público e uso de documento falso.

Duas pessoas foram presas em flagrante, na sede do Conselho, em abril de 2022, ao tentarem obter os registros.