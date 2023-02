Polícia Civil prende falso médico na Tijuca

A ação contou com o apoio de funcionários do CRM do Rio - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, na noite desta quarta-feira (08/02), um falso médico, de 38 anos, que faria parte de um esquema que fraudava registros no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Rio de Janeiro para supostos alunos de uma universidade federal da Bahia.

A prisão ocorreu em frente a um hospital da Tijuca, Zona Norte da capital, quando o falso médico chegava em uma ambulância, acompanhando um doente que havia sido transferido de Nilópolis, na Baixada Fluminense. A ser abordado, ele tentou manter a fraude, mas confessou o crime. A ação contou com o apoio de funcionários do CRM do Rio.

De acordo com as investigações, o acusado atuava com o registro cancelado por fraude. Ainda segundo os agentes, algumas pessoas conseguiram o documento de forma provisória, antes que a fraude fosse descoberta, e estariam exercendo ilegalmente a profissão. A suspeita é de que eles também atendiam traficantes baleados durante confrontos.

O homem foi conduzido para a DRE e autuado por exercício ilegal da Medicina. As investigações continuam para identificar outros integrantes do grupo, além de apurar a possível participação deles no tratamento médico de narcotraficantes.