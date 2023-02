Os envolvidos na morte de major do Corpo de Bombeiros ainda estão sendo procurados no Rio

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) continuam na busca por informações sobre a morte do major do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Wagner Luiz Melo Bonin, de 42 anos. Segundo a Polícia, quatro homens estão sendo procurados.

Wagner foi sequestrado e brutalmente assassinado no dia 16 de novembro do ano passado na comunidade da Jaqueira, no bairro de São Matheus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Dos seis acusados, quatro ainda estão sendo procurados: Gabriel Vitor Ribeiro de Andrade, o Macumbinha, de 25 anos; Marlon Henrique Silva de Freitas, o Cabeludo, também de 25; Carlos Vinícius de Jesus da Silva, o Damanga, de 21, e Daniel Luiz da Silva, o Rei Leão, de 39 anos.

O corpo de Wagner foi encontrado carbonizado na Rua Ibirubá, no bairro Parque Colúmbia, na Pavuna, dentro de seu carro. Inconformado com o avanço do tráfico de drogas, o major, que morava havia mais de 40 anos na região, decidiu fotografar as barricadas instaladas pelos criminosos no interior da comunidade São Mateus. Ele pretendia enviar as imagens para a Polícia Militar, quando foi abordado por bandidos, que encontraram os registros. O major foi então sequestrado e submetido ao "tribunal do tráfico", que ordenou a sua execução.

Washington Magalhães, o Bambam, e Brayan Luca, o BR, foram localizados e presos durante as investigações do assassinato.

Contra os acusados, foi expedido um Mandado de Prisão, pela Cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti , pelo crime de Homicídio Simples (Art. 121, Caput - Cp).

Denuncie a localização dos foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), encarregada do caso, realiza diversas diligências a fim de prender os criminosos, que já são considerados foragidos da justiça.