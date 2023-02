PM é baleado durante confronto em comunidade do Rio

Durante um confronto com criminosos na comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (8), um policial militar lotado no 18º BPM (Jacarepaguá) foi baleado na perna.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM realizavam policiamento pela comunidade quando um grupo armado atirou contra os policiais, o que gerou um confronto. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o intenso tiroteio.

O policial foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Direção da unidade de saúde afirmou que o estado de saúde do policial é estável.

Um suspeito também foi atingido durante o tiroteio. A PM ressaltou que equipes do 18º BPM e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) seguirão em reforço ao policiamento na região.