Polícia indicia traficantes envolvidos em morte de major dos Bombeiros

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) indiciou seis traficantes envolvidos no assassinato do major do Corpo de Bombeiros, Wagner Luiz Melo Bonin. A vítima foi sequestrada e morta, no dia 16 de novembro do ano passado, por traficantes da comunidade da Jaqueira, localizada no bairro São Matheus, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, Wagner era morador da região e estava fotografando barricadas colocadas pelos criminosos para dificultar ações policiais. Traficantes abordaram o militar, acessaram o telefone celular e encontraram as imagens. Ele foi submetido ao “tribunal do tráfico” e executado. O corpo foi encontrado carbonizado dentro do carro dele no bairro Pavuna, Zona Norte da capital.

Por meio de um trabalho de inteligência e investigação, os agentes identificaram seis integrantes do tráfico de drogas da comunidade da Jaqueira como envolvidos no crime. Três deles são lideranças da organização criminosa que atua na região. Todos os acusados foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e tiveram suas prisões preventivas decretadas.

Dois deles já estão presos por participação no homicídio. As buscas continuam para localizar e prender os demais integrantes do bando responsável pela morte do bombeiro.