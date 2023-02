Polícia Federal prende assaltantes de banco no Rio de Janeiro

A Polícia Federal (PF) desarticulou, na manhã desta quarta-feira (8), uma organização criminosa especializada em assaltar agências bancárias no Rio. Na ocasião, a operação Caixa Forte II cumpriu dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, em Coelho Neto, Zona Norte do Rio de Janeiro e no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os mandados foram expedidos pela 7º Vara Federal Criminal da Capital.

Segundo a corporação, as investigações apontaram que os alvos da operação "integram grupo articulado de pelo menos oito indivíduos especializados em assaltar instituições bancárias mediante o uso simulacros de arma de fogo", o que permitia aos criminosos ultrapassar as portas giratórias de segurança sem que o sistema de alarme dispare.

A ação dos criminosos dentro das unidades bancárias começava com uma abordagem violenta, ameaçando e rendendo vigilantes e clientes, inclusive roubando as armas de fogo dos seguranças e outros bens do estabelecimento e das pessoas no local, culminando na fuga dos criminosos com o auxílio de motoqueiros que aguardavam no lado de fora da agência.

Indiciados por crime de roubo duplamente qualificado, praticado por mais de uma pessoa e com o uso de armas de fogo, os presos foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio de Janeiro. Após o registro da ocorrência, eles foram encaminhados ao sistema prisional do estado.