Com auxílio do Cisp, policiais do Segurança Presente prendem suspeitos de roubo de moto em Niterói

O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), da Prefeitura de Niterói, foi essencial para a prisão de dois homens suspeitos de roubar uma motocicleta na Região Oceânica. A ação integrada com policiais do programa Segurança Presente aconteceu na noite desta segunda-feira (06), no Centro de Niterói.

O Cisp recebeu uma denúncia alertando sobre um roubo de motocicleta na Região Oceânica. Imediatamente, os guardas intensificaram o monitoramento na área através das câmeras, identificaram os dois homens em duas motos em atitude suspeita, e inseriram as placas no sistema de Cercamento Eletrônico, que reconheceu as motos. Após o acionamento de policiais do Segurança Presente, os agentes municipais passaram a monitorar o trajeto dos veículos através das câmeras e orientaram o cerco.

Houve perseguição e os dois homens tentaram abandonar as motos, mas foram detidos pelos policiais no Bairro de Fátima. Os suspeitos foram conduzidos para a 76ª DP (Central de flagrantes de Niterói), onde foi identificado que eram moradores da Favela Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e ficaram à disposição da Justiça.

Cisp – Ferramenta disponibilizada pela Prefeitura de Niterói para auxiliar as forças de Segurança através de monitoramento 24 horas, conta com 522 dispositivos eletrônicos e 70 câmeras inteligentes do Cercamento Eletrônico. Essas câmeras são capazes de captar em segundos a placa de um veículo ou fragmentos que estejam envolvidos em algum tipo de ocorrência. O Município conta ainda com 10 portais de segurança nas entradas e saídas da cidade.

O Cisp se tornou também uma importante ferramenta de auxílio à população através do número 153, cujo call center é operado por Guardas Municipais treinados para atendimento aos moradores em situações das mais variadas.