Polícia Civil prende segurança do chefe do tráfico de drogas da Rocinha

Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, nesta terça-feira (07/02), um homem apontado como segurança do chefe do tráfico de drogas da comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Ele também é responsável pelo paiol de armas, por guardar os fuzis e controlar o fornecimento do armamento para os criminosos da facção.

As investigações duraram seis meses. O traficante foi localizado em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, após monitoramento e um trabalho de inteligência. Contra ele foram cumpridos dois mandados de prisão pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

De acordo com os agentes, o traficante também está envolvido em conflitos entre comunidades da Zona Norte e da Zona Oeste.