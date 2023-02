Polícia Civil prende um dos acusados de matar PM em São Gonçalo

O crime aconteceu no dia 2 de julho do ano passado, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo - Foto: Reprodução

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Maricá (DHNSG) prenderam, nesta terça-feira (07), Adriano Guedes Barros, acusado pela polícia de ser o coautor do homicídio do policial militar Wesley Kennedy Cunha Portela dos Santos. O crime aconteceu no dia 2 de julho do ano passado, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, durante uma tentativa de assalto, em que o policial militar reagiu.

Com base em investigações, monitoramento e um trabalho de inteligência, os agentes identificaram o endereço do acusado, que estava no condomínio Parque das Águas, em São Gonçalo. Os policiais foram ao local e cumpriram o mandado de prisão, expedido pela 5ª Vara Criminal, contra Adriano Guedes.

Ele foi surpreendido pelos agentes em seu apartamento e conduzido para sede da Delegacia de Homicídios, onde prestará esclarecimentos e será encaminhado ao sistema penitenciário, ficando a disposição da justiça.