Homem é preso com 12kg de maconha em Búzios, na Região dos Lagos

Um homem foi preso por policiais do 25ºBPM (Cabo Frio) com diversos tipos de drogas, nesta segunda-feira (6), em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu no bairro Rasa. Com o detido foram encontrados 12 kg de maconha, um kg de crack, uma pequena quantidade de cocaína prensada e 120 pinos da mesma droga.

O acusado e todo material apreendido foram encaminhados para a 127ª DP (Búzios), onde o caso foi registrado.