Programa Patrulha Escolar completa um ano de operações no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro comemora nesta terça-feira (07) um ano da implantação do Programa Patrulha Escolar e Proteção a Criança e ao Adolescente. Um programa que visa garantir a segurança e a preservação da ordem nas escolas do estado. O projeto tem sido amplamente elogiado pela comunidade escolar e pela população em geral, e é considerado um sucesso.

Acumulando mais de 43 mil visitas a escolas públicas e privadas, a Patrulha Escolar foi criada com o objetivo de combater a violência nas escolas e garantir um ambiente seguro para estudantes, professores e funcionários, além de diminuir a distância entre os alunos e os policiais.

O programa coloca policiais militares nas escolas em horários de pico, quando há maior movimentação de pessoas, e também oferece treinamento e capacitação aos profissionais da segurança pública para lidar com situações de crise. Atualmente 1667 policiais estão capacitados para atuar na mais de 11 mil escolas do Rio de Janeiro.

Foto: Filipe Aguiar

Para comemorar o primeiro ano da Patrulha Escolar, várias solenidades estão acontecendo em batalhões da PM. Em São Gonçalo, policiais do 7°BPM (São Gonçalo), recebem policiais das unidades de Niterói (12°BPM), Itaboraí (35°BPM) e Bonsussesso (22°BPM) para juntos comemorarem o primeiro aniversário do programa.

Além dos policiais, também estiveram presentes na solenidade alunos, diretores e professores de três escolas estaduais. O Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Henrique, participou do evento e agradeceu o empenho dos policiais.

"Aos policiais militares meu muito obrigado. O esforço de vocês e a dedicação fizeram com que estejamos hoje aqui, comemorando esse primeiro ano de projeto. É um trabalho muito importante e eu sempre digo que a PM não vai solucionar nossos problemas sozinhos. É essa integração com professores e diretores que pode ajudar a mudar o futuro.

Esse momento é muito especial, muito importante.Temos consciência que temos que avançar muito, mas estamos caminhando com qualidade e eficiência", finalizou o Coronel.

Em demonstração de atenção, policiais entregaram presentes aos estudantes que participaram da solenidade.