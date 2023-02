Dois suspeitos são baleados e presos após confronto com PMs no Viçoso Jardim, Niterói

Um homem de 26 anos e outro de 20 foram presos, na noite desta segunda-feira (6), no bairro do Viçoso Jardim, em Niterói.

Os acusados foram baleados e socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) após trocarem tiros com os agentes do 12ºBPM, que realizavam um patrulhamento no Complexo do Caramujo para evitar instalação de barricadas no local.

Com os suspeitos, que já possuem anotações criminais, foram apreendidos uma pistola 9mm, duas munições, dois rádios transmissores e um aparelho celular.

O caso foi registrado na 76ªDP (Centro).